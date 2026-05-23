Semua Utangnya Lunas, 6 Shio Ini Bakal Kebanjiran Uang di Tahun 2026 Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang diprediksi mampu melunasi seluruh utangnya karena keberuntungan finansial yang melimpah pada tahun 2026.
Shio-shio tersebut diyakini akan memperoleh rezeki yang terus mengalir sehingga kondisi keuangan mereka semakin stabil sepanjang tahun.
Ramalan juga menyebutkan bahwa para pemilik shio ini dapat bangkit dari tekanan ekonomi dan menyelesaikan berbagai beban finansial dalam waktu relatif singkat.
Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode terbaik bagi mereka untuk merasakan kehidupan yang lebih mapan serta kebebasan dalam urusan keuangan.
Dalam ulasan yang disampaikan oleh Ube Naura Kom pada Sabtu(23/5), dijelaskan bahwa ada enam shio yang diramalkan akan dibanjiri keberuntungan rezeki hingga mampu melunasi semua utang mereka di tahun 2026 menurut astrologi Tionghoa.
Shio Ular diprediksi menjadi salah satu shio dengan keberuntungan finansial paling besar pada tahun Kuda Api 2026. Mereka yang lahir pada tahun 1977, 1989, 2001, dan 2013 diyakini akan merasakan peningkatan ekonomi yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2026 dianggap membawa energi yang sejalan dengan karakter shio Ular, sehingga peluang rezeki dan kemajuan karier lebih mudah datang. Kecerdasan, insting kuat, dan kemampuan membaca situasi membuat pemilik shio ini lebih piawai dalam memanfaatkan kesempatan bisnis maupun investasi.
Dengan kemampuan analisis yang baik, shio Ular diperkirakan mampu mengambil keputusan finansial secara tepat. Kondisi tersebut membantu mereka memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus melunasi berbagai kewajiban keuangan yang sempat membebani.
Pemilik shio Tikus yang lahir pada tahun 1972, 1984, 1996, dan 2008 diramalkan memperoleh keberuntungan finansial yang cukup besar sepanjang tahun 2026. Energi tahun Kuda Api dipercaya memberikan dukungan positif terhadap perkembangan ekonomi mereka.
Dalam astrologi Tionghoa, shio Tikus dikenal sebagai simbol kecerdikan dan kemakmuran. Kemampuan mereka dalam melihat peluang membuat berbagai sumber penghasilan baru terbuka secara tidak terduga.
Kreativitas serta kemampuan beradaptasi menjadi kekuatan utama shio Tikus untuk meningkatkan pemasukan. Perbaikan kondisi finansial tersebut membuat mereka lebih mudah menyelesaikan tanggungan ekonomi yang selama ini menjadi beban.
Shio Babi yang lahir pada tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 diprediksi mengalami perubahan positif dalam urusan keuangan di tahun 2026. Tahun ini dipercaya menjadi momentum penting bagi mereka untuk meraih stabilitas ekonomi yang lebih baik.
Sebagai lambang keberuntungan dan kesejahteraan, shio Babi memiliki potensi besar dalam menarik peluang rezeki dari berbagai arah. Sifat tekun dan kerja keras yang mereka miliki juga akan membawa hasil yang memuaskan.
Minggu, 24 Mei 2026 | 00.57 WIB
Jumat, 22 Mei 2026 | 22.27 WIB
Jumat, 22 Mei 2026 | 22.15 WIB
