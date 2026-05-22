Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu, 23 Mei 2026: Karier, Percintaan Hingga Kesehatan

JawaPos.com - Banyak momen positif yang bisa dinikmati zodiak Gemini bersama teman, keluarga, atau orang-orang terdekat.



Selain itu, kenangan lama yang indah juga dapat kembali hadir dan membuat suasana hati menjadi lebih baik sepanjang minggu.



Gemini juga diprediksi memiliki peluang besar untuk bertemu orang baru dan memperluas hubungan sosial.



Kegiatan berkumpul, menghadiri acara, atau sekadar berbincang dengan orang lain bisa membawa pengalaman yang menyenangkan.



Namun di tengah suasana yang positif ini, Gemini tetap perlu menjaga emosi agar tidak memengaruhi hubungan maupun aktivitas sehari-hari.



Berikut ramalan lengkap zodiak Gemini untuk periode 23 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.



1. Karier



Dalam urusan pekerjaan, Gemini mungkin menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi performa kerja.



Ada kemungkinan tugas terasa lebih berat atau membutuhkan perhatian lebih dari biasanya.



Meski begitu, hasil yang baik tetap bisa diraih jika Gemini mampu menyusun rencana kerja dengan baik.



Membuat jadwal yang teratur dan fokus pada pekerjaan utama akan membantu pekerjaan selesai lebih lancar.



2. Percintaan



Hubungan asmara Gemini minggu ini memerlukan pengendalian emosi yang lebih baik.



Anda diprediksi lebih mudah marah atau sensitif terhadap pasangan, terutama saat terjadi perbedaan pendapat.



Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa memengaruhi keharmonisan hubungan.



Karena itu, cobalah untuk berbicara dengan lebih tenang dan menghindari meluapkan emosi secara berlebihan.



3. Keuangan



Kondisi keuangan Gemini diperkirakan cukup terbatas selama minggu ini. Pengeluaran tambahan untuk berbagai kebutuhan dapat membuat kondisi finansial terasa lebih ketat dari biasanya.



Gemini disarankan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan menunda pembelian yang tidak terlalu penting agar kondisi keuangan tetap aman hingga akhir minggu.



4. Kesehatan



Dari sisi kesehatan, Gemini perlu lebih memperhatikan kondisi mata.



Aktivitas yang terlalu padat atau terlalu lama menatap layar bisa menyebabkan mata terasa lelah atau mengalami iritasi ringan.



Istirahat yang cukup dan penggunaan obat yang sesuai akan membantu menjaga kesehatan mata tetap baik selama minggu ini.