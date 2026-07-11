5 Zodiak yang Dipercaya Berpeluang Meraih Kesuksesan Finansial dan Hidup Berkecukupan

JawaPos.com - Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kerja keras, kedisiplinan, dan kemampuan mengambil keputusan menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam astrologi, karakter seseorang berdasarkan zodiaknya juga sering dikaitkan dengan potensi keberhasilan, termasuk dalam urusan karier dan keuangan.

Beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat yang mendukung pencapaian finansial, seperti ambisi tinggi, pandai membaca peluang, serta mampu menyusun strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Mengutip Costar Astrology, berikut lima zodiak yang disebut memiliki peluang besar untuk meraih kemapanan dan membangun kehidupan yang sejahtera.

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1. Capricorn

Dengan fokus yang tajam dan disiplin, Capricorn menaiki tangga kesuksesan selangkah demi selangkah.

Zodiak berelemen tanah ini ahli dalam perencanaan jangka panjang dan jarang terjerumus dalam skema uang cepat.

Baik melalui pekerjaan kantoran, usaha bisnis, atau kepemimpinan, mereka sering ditemukan berada di puncak, diam-diam tetapi kuat.

2. Taurus

Taurus mungkin menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup, tetapi mereka jauh dari pemboros yang sembrono.