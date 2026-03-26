Ramalan Zodiak Leo 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Waspadalah terhadap datangnya kejutan hari, karena seseorang terdekat zodiak leo akan memperlambat hubungan yang dijalin. Konflik dapat muncul berdasarkan kebutuhan akan struktur dan stabilitas yang lebih besar.

Ketidakseimbangan antara bersenang-senang dan mengurus hal-hal praktis, perlahan-lahan akan menghancurkan hubungan baik yang sedang kalian berdua bangun. Leo perlu segera mengatasi masalah ini sesegera mungkin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 22 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi, sehingga mungkin akan membuat zodiak leo kecewa atau terluka. Terkait karir, jangan ragu untuk berusaha semaksimal mungkin atau leo akan menyesali peluang yang ada.

Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar benda tajam karena leo berisiko mengalami cedera saat ini. Terkait keuangan, manfaatkan waktu ini untuk meraih tujuan karir dan keuangan serta mengatasi beberapa rintangan yang menghambat.

Cinta Leo

Hari ini mungkin akan membuat leo kecewa atau terluka dalam dunia percintaan, karena ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi.

Leo mungkin sudah menduganya, dan hal ini sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Jangan biarkan berita ini membuat leo terlalu sedih, karena leo akan dapat pulih dengan cepat dan akan segera menemukan cinta lagi.