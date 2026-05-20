Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan menjalani hari yang cukup penuh tantangan dan kurang nyaman. Beberapa situasi mungkin membuat Anda harus mengorbankan keinginan pribadi demi menyelesaikan tanggung jawab yang lebih mendesak.

Meski suasana hati cenderung naik turun, hari ini tetap membawa peluang positif dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Sagitarius disarankan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas relasi serta menjaga sikap agar tidak terbawa emosi sesaat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Rabu (20/5), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember) Secara umum, hari ini mungkin terasa kurang menyenangkan bagi Sagitarius. Ada beberapa kondisi yang membuat Anda harus lebih sabar dan fleksibel menghadapi perubahan situasi. Meski demikian, kesempatan bertemu orang baru dan terlibat dalam kegiatan sosial bisa membawa pengalaman yang bermanfaat.

Cinta Sagitarius Kehidupan asmara Sagitarius berpotensi diwarnai kesalahpahaman kecil dengan pasangan. Perbedaan pendapat yang muncul bisa berkembang menjadi pertengkaran apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Karena itu, hindari bertindak impulsif atau mengucapkan sesuatu yang dapat melukai perasaan pasangan. Bersikap lebih tenang dan mau mendengarkan akan membantu hubungan tetap harmonis.

Karier Sagitarius Dalam urusan pekerjaan, Sagitarius justru memiliki peluang cukup baik. Ketulusan dan dedikasi Anda selama ini mulai mendapatkan perhatian positif dari lingkungan kerja.

Ada kemungkinan kesempatan promosi atau tanggung jawab baru datang dalam waktu dekat. Pertahankan etos kerja dan jangan ragu menunjukkan kemampuan terbaik Anda.