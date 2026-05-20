Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 20 Mei 2026 | 17.31 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius. (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan menjalani hari yang cukup penuh tantangan dan kurang nyaman. Beberapa situasi mungkin membuat Anda harus mengorbankan keinginan pribadi demi menyelesaikan tanggung jawab yang lebih mendesak.

Meski suasana hati cenderung naik turun, hari ini tetap membawa peluang positif dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Sagitarius disarankan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas relasi serta menjaga sikap agar tidak terbawa emosi sesaat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Rabu (20/5), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini mungkin terasa kurang menyenangkan bagi Sagitarius. Ada beberapa kondisi yang membuat Anda harus lebih sabar dan fleksibel menghadapi perubahan situasi. Meski demikian, kesempatan bertemu orang baru dan terlibat dalam kegiatan sosial bisa membawa pengalaman yang bermanfaat.

Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius berpotensi diwarnai kesalahpahaman kecil dengan pasangan. Perbedaan pendapat yang muncul bisa berkembang menjadi pertengkaran apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Karena itu, hindari bertindak impulsif atau mengucapkan sesuatu yang dapat melukai perasaan pasangan. Bersikap lebih tenang dan mau mendengarkan akan membantu hubungan tetap harmonis.

Karier Sagitarius

Dalam urusan pekerjaan, Sagitarius justru memiliki peluang cukup baik. Ketulusan dan dedikasi Anda selama ini mulai mendapatkan perhatian positif dari lingkungan kerja.

Ada kemungkinan kesempatan promosi atau tanggung jawab baru datang dalam waktu dekat. Pertahankan etos kerja dan jangan ragu menunjukkan kemampuan terbaik Anda.

Kesehatan Sagitarius

Kondisi kesehatan perlu diperhatikan, terutama terkait sistem pencernaan. Gangguan perut atau menurunnya nafsu makan bisa membuat aktivitas terasa kurang nyaman.

Editor: Edy Pramana
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Cinta Zodiak Besok Kamis 21 Mei 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Cinta Zodiak Besok Kamis 21 Mei 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Rabu, 20 Mei 2026 | 16.31 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 21 Mei 2026: Energi Baru Membawa Ide Segar dan Peluang Menarik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 21 Mei 2026: Energi Baru Membawa Ide Segar dan Peluang Menarik

Rabu, 20 Mei 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Cinta Zodiak Besok Kamis 21 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Cinta Zodiak Besok Kamis 21 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Rabu, 20 Mei 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore