4 Zodiak yang Sekali Bohong Langsung Bye, Tidak Pernah Percaya Lagi Seumur Hidup

Ilustrasi seseorang yang tidak percaya/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak berikut ini tidak pernah memaafkan seorang pembohong.
Mereka tidak bisa mentoleransi pasangan saat mereka sudah berbohong sekecil apapun. Bagi mereka, hubungan harus dibangun dengan sikap jujur.
Mengutip informasi dari laman collective.world/ berikut empat zodiak yang tidak pernah percaya pada pasangan disaat mereka ketahuan berbohong.
Leo
Leo memiliki standar tinggi dalam hubungan dan tidak mudah menurunkannya demi siapapun. Leo cukup percaya diri untuk menemukan cinta yang baru dan cukup merasa mandiri untuk hidup sendiri.
Taurus
Taurus membutuhkan rasa aman dan nyaman di dalam hubungan. Mereka akan mulai meragukan semuanya saat mengetahui pasangannya sedang berbohong. Taurus membenci kebohongan karena hubungan harus dibangun dengan kejujuran.
Scorpio
Scorpio bisa langsung mempertanyakan seluruh hubungan dan apakah pasangannya selama ini hanya berpura-pura. Mereka tidak ingin bersama seseorang yang bisa berbohong sambil menatap mata mereka.
Gemini
Gemini merasa hidup terasa sia-sia jika dihabiskan dengan seorang pembohong. Mereka cukup berhati-hati saat memberikan komitmen. Oleh karena itu, saat melihat kebohongan mereka memilih mencari cinta yang baru.
