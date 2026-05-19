Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 19 Mei 2026 | 22.41 WIB

3 Zodiak yang Gampang Move On, Cepat Melupakan Berbagai Persoalan Masalah

Ilustrasi seseorang yang bahagia/freepik

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut ini memilih untuk tidak membalas saat putus cinta.

Mereka dikenal mudah memaafkan dan cenderung cepat melupakan masalah. Tiga zodiak ini memilih untuk melanjutkan hidup dengan cepat.

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini paling cepat move on setelah putus cinta. 

Gemini bisa menjadi sangat setia dan dekat dengan pasangannya. Namun, setelah putus, mereka bisa langsung berubah melanjutkan hidup, seolah tidak terjadi apa-apa. Gemini tidak suka bertahan pada sesuatu yang bukan ditakdirkan untuk mereka.

Sagittarius tidak suka terjebak di dalam situasi yang membuat mereka terbebani. Mereka memilih tidak terlalu fokus pada sisi gelap. Mereka cenderung melanjutkan hidup dengan cepat.

Aquarius tidak akan terlalu tenggelam lama dalam perasaan sedih. Mereka tidak suka terus memikirkan masa lalu.  Aquarius biasanya mengalihkan perhatian mereka pada hal lain, mencoba mengubah kesedihan menjadi sesuatu yang lebih produktif

Editor: Setyo Adi Nugroho
