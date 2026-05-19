Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 19 Mei 2026 | 20.31 WIB

4 Pasang Zodiak yang Diprediksi Bakal Berakhir HTS, Kisah Cinta Singkat Namun Penuh Kenangan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat pasang zodiak berkut sudah seperti dipasangkan sejak lahir. 

Mereka seolah-olah ditakdirkan berjodoh dari sana, karena memiliki banyak kecocokan. Namun, kini takdir justru menjadikan empat pasang zodiak ini mengalami kisah cinta yang singkat.

Meskipun begitu, kenangannya tidak pernah mereka lupakan. Mengutip informasi dari laman collective.world empat pasang zodiak ini diprediksi berakhir HTS dan asing. 

Aries dan leo adalah pasangan yang penuh energi dan keberanian. Mereka berdua senang menjadi pusat perhatian. Saat bersama, chemistry antar keduanya langsung terasa kuat. Mereka saling mendorong untuk mencoba hal-hal baru.

Pasangan taurus dan virgo mungkin tidak terlalu populer. Namun, keduanya sama-sama bisa diandalkan. Mereka mampu menciptakan hubungan hangat yang seimbang. Taurus dan virgo tahu cara menikmati keromantisan dengan sederhana. 

Gemini dan aquarius sama-sama penuh ide. Gemini yang suka berbicara, sementara aquarius senang mendengarkan gemini. Mereka selalu punya topik yang menarik untuk dibahas. 

Cancer dan scorpio memiliki koneksi emosional yang kuat. Cancer gemar menciptakan suasana yang hangat, sementara scorpio tertarik menggali sisi terdalam di dalam kehidupan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
