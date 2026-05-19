Ramalan Zodiak Virgo Hari Rabu 20 Mei 2026: Saatnya Fokus pada Stabilitas dan Langkah yang Terencana

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/ilyarocket)

JawaPos.com - Virgo yang lahir pada 23 Agustus hingga 22 September diprediksi menjalani hari dengan energi yang lebih tenang dan terarah.

Pergerakan Merkurius ke Taurus memberi pengaruh positif terhadap kebutuhan Virgo akan keteraturan, kepastian, dan langkah yang praktis.

Hari ini kamu mungkin lebih tertarik pada hal-hal yang nyata dibanding solusi instan. Rutinitas sederhana, rencana yang jelas, dan aktivitas yang terstruktur justru akan terasa lebih menenangkan.

Di sisi lain, pengaruh Bulan di Sagittarius membuat sudut pandangmu sedikit meluas. Ini menjadi pengingat agar Virgo tidak hanya terpaku pada detail, tetapi juga memberi ruang pada keyakinan dan fleksibilitas.

Dilansir dari laman Astroscope, berikut ramalan lengkap untuk zodiak Virgo dalam berbagai aspek hidup.

Ramalan Cinta Virgo

Dalam urusan asmara, hari ini mendukung komunikasi yang lebih hangat dan jujur. Pengaruh Merkurius di Taurus membantu Virgo menyampaikan perasaan secara lebih sederhana tanpa perlu terlalu banyak penjelasan.

Biasanya Virgo cenderung menganalisis segala hal, termasuk urusan hati. Namun energi hari ini justru mendorongmu untuk lebih santai dan membiarkan perasaan mengalir secara alami.

Sementara itu, pengaruh Bulan di Sagittarius bisa memunculkan kebutuhan akan ruang atau kebebasan dalam hubungan. Jika ada jarak kecil yang muncul, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda penolakan.

Kejujuran sederhana dan komunikasi yang tulus justru berpotensi memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional.

Ramalan Karier Virgo

Di bidang pekerjaan, hari ini menjadi salah satu momen yang cukup kuat bagi Virgo. Energi yang hadir sangat mendukung aktivitas yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kemampuan menyusun strategi.