Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 19 Mei 2026 | 02.52 WIB

4 Pasang Zodiak yang Sudah Seperti Sahabat Kandung, Punya Energi yang Cocok Satu Sama Lain

Ilustrasi persahabatan/freepik

JawaPos.com-Empat pasang sahabat berikut ini ditakdirkan untuk bersama. Sebagai sahabat yang dekat, mereka memiliki kecocokan dalam banyak hal.

Mereka berdua juga mampu bekerja sama satu sama lain. Menjadi pribadi yang saling memahami satu sama lain.

Mengutip informasi dari laman collective.world inilah sepasang zodiak yang se frekuensi, memiliki energi sama, dan mudah akrab satu sama lain. 

Aries dikenal berani dan tegas, sementara leo memiliki sifat hangat dan murah hati. Keduanya sama-sama bisa menghargai satu sama lain. Mereka berdua juga sama-sama ambisius dan percaya diri. Kecintaan mereka terhadap petualangan membuat hubungan ini selalu terasa menarik.

Taurus dan capricorn adalah zodiak yang membumi, praktis, dan dapat diandalkan. Mereka memiliki nilai hidup yang sama serta fokus pada kestabilan di dalam hubungan. Mereka juga mampu bekerja sama dengan baik untuk membangun kehidupan bersama.

Gemini dan aquarius memiliki rasa ingin tahu yang besar. Keduanya menciptakan hubungan yang dinamis. Mereka sama-sama berpikiran terbuka dan menikmati hal-hal yang seru.

Cancer dan pisces sama-sama memiliki emosi yang mendalam. Mereka mampu menciptakan hubungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Hal ini memungkinkan mereka berdua benar-benar saling memahami perasaan satu sama lain. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
