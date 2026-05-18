4 Pasang Zodiak yang Sudah Seperti Sahabat Kandung, Punya Energi yang Cocok Satu Sama Lain

Ilustrasi persahabatan/freepik
JawaPos.com-Empat pasang sahabat berikut ini ditakdirkan untuk bersama. Sebagai sahabat yang dekat, mereka memiliki kecocokan dalam banyak hal.
Mereka berdua juga mampu bekerja sama satu sama lain. Menjadi pribadi yang saling memahami satu sama lain.
Mengutip informasi dari laman collective.world inilah sepasang zodiak yang se frekuensi, memiliki energi sama, dan mudah akrab satu sama lain.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa, 19 Mei 2026: Kerja Keras Terbayar Melimpah, Hati dan Pikiran Makin Tenang
Aries dan leo
Aries dikenal berani dan tegas, sementara leo memiliki sifat hangat dan murah hati. Keduanya sama-sama bisa menghargai satu sama lain. Mereka berdua juga sama-sama ambisius dan percaya diri. Kecintaan mereka terhadap petualangan membuat hubungan ini selalu terasa menarik.
Taurus dan capricorn
Taurus dan capricorn adalah zodiak yang membumi, praktis, dan dapat diandalkan. Mereka memiliki nilai hidup yang sama serta fokus pada kestabilan di dalam hubungan. Mereka juga mampu bekerja sama dengan baik untuk membangun kehidupan bersama.
Gemini dan aquarius
Gemini dan aquarius memiliki rasa ingin tahu yang besar. Keduanya menciptakan hubungan yang dinamis. Mereka sama-sama berpikiran terbuka dan menikmati hal-hal yang seru.
Cancer dan pisces
Cancer dan pisces sama-sama memiliki emosi yang mendalam. Mereka mampu menciptakan hubungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Hal ini memungkinkan mereka berdua benar-benar saling memahami perasaan satu sama lain.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong