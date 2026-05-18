4 Pasang Zodiak yang Berpotensi Jadi Platonic Soulmate dengan Ikatan Terkuat

JawaPos.com-Duo zodiak berikut ini adalah platonic soulmate. Meskipun berbeda, mereka bisa saling melengkapi dan memahami satu sama lain.
Dua pasang zodiak ini mampu menghargai kebutuhan pribadi masing-masing. Sehingga hubungan pertemanan bahkan asmara diantara keduanya berjalan dengan harmonis.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat pasang zodiak dengan platonic soulmate terkuat satu sama lain.
Aries dan Aquarius
Dua pasang zodiak ini adalah duo platonic soulmate. Aries adalah pemimpin alami yang selalu bersemangat memulai proyek baru. Sementara aquarius yang visioner selalu menanggapi ide-ide kreatif aries.
Taurus dan Cancer
Kedua zodiak ini sama-sama menyukai kenyamanan di dalam hidup. Mereka bisa menemukan kebahagiaan hanya dengan menikmati kesederhanaan dengan suasana yang hangat. Sebagai platonic soulmate, mereka mampu menciptakan ruang aman satu sama lain.
Gemini dan Libra
Gemini dan libra sama-sama menjadi zodiak yang memiliki ketertarikan pada percakapan yang mendalam. Mereka mampu menghabiskan waktu berjam-jam untuk deep talk. Keduanya saling melengkapi satu sama lain.
Virgo dan Capricorn
Virgo dan capricorn memiliki etos kerja yang tinggi, pandangan hidup praktis, dan terstruktur. Capricorn paling cocok dengan virgo. Mereka memahami kebutuhan masing-masing dan stabilitas di dalam hubungan.
