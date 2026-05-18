Ramalan Zodiak Libra Minggu Ini 18 hingga 23 Mei 2026: Emosi Mudah Terganggu dan Keuangan Perlu Diwaspadai

JawaPos.com - Minggu ini Libra diprediksi menjalani hari-hari yang cukup tenang namun juga penuh tekanan pikiran.

Beberapa situasi mungkin memunculkan pertanyaan atau masalah yang membutuhkan jawaban serius dan keputusan yang matang.

Kondisi tersebut dapat membuat Libra merasa sedikit terganggu secara emosional jika tidak disikapi dengan tenang.

Selain itu, selama periode 18 hingga 23 Mei 2026, Libra juga perlu lebih berhati-hati dalam menjaga komunikasi dengan orang lain.

Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar apabila emosi tidak dikendalikan dengan baik.

Karena itu, menjaga kesabaran dan berpikir positif menjadi hal penting agar minggu ini dapat dilalui dengan lebih nyaman.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Libra disarankan menjaga sikap sabar saat menghadapi tekanan di tempat kerja.

Ada kemungkinan muncul gangguan atau perbedaan pendapat dengan rekan kerja yang membuat suasana kerja terasa kurang nyaman.