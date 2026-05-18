Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 18 hingga 23 Mei 2026: Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/vudiart)
JawaPos.com - Minggu ini menjadi periode yang menuntut Capricorn untuk bersikap lebih praktis dalam menghadapi berbagai urusan.
Anda perlu menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan agar hasil yang dicapai tetap baik.
Menjaga suasana hati tetap ceria juga penting agar Anda tidak mudah lelah dan tetap memiliki semangat dalam menjalani aktivitas.
Selain itu, selama periode 18 hingga 23 Mei 2026, Capricorn disarankan untuk tidak terlalu terbebani oleh pikiran negatif.
Sikap optimis akan membantu Anda melewati berbagai tantangan dengan lebih ringan.
Berikut ramalan lengkap Capricorn minggu ini dari sisi karier, percintaan, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan pekerjaan, Capricorn diprediksi menghadapi tekanan kerja yang cukup tinggi.
Beban tugas yang meningkat dapat menimbulkan rasa khawatir dan membuat Anda merasa kurang percaya diri.
Kondisi ini bisa memengaruhi kinerja jika tidak segera dikendalikan. Karena itu, penting untuk tetap fokus, tenang, dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap agar hasil tetap optimal.
2. Percintaan
Hubungan asmara Capricorn minggu ini membutuhkan sikap yang lebih santai.
Anda diprediksi cenderung terlalu serius dalam menghadapi masalah kecil, yang dapat memicu kesalahpahaman dengan pasangan.
Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa berujung pada pertengkaran. Oleh karena itu, cobalah lebih terbuka dan tidak mudah tersinggung agar hubungan tetap harmonis.
3. Keuangan
Kondisi keuangan Capricorn diperkirakan kurang stabil selama minggu ini.
Pendapatan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, sementara risiko pengeluaran atau kerugian tetap ada.
Karena itu, Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan dan menghindari keputusan finansial yang berisiko.
4. Kesehatan
Dari sisi kesehatan, Capricorn perlu mewaspadai masalah pada sistem pencernaan.
Pola makan yang tidak teratur dapat memicu gangguan kesehatan ringan.
Menjaga waktu makan dan memilih makanan yang sehat akan sangat membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil selama minggu ini.
