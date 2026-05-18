Ramalan Zodiak Taurus Senin, 18 Mei 2026: Energi Baru Membuatmu Lebih Berani dan Tegas

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Zodiak Taurus merasakan dorongan energi yang jauh lebih kuat hari ini seiring perpindahan Mars ke dalam tanda Taurus.
Transit ini membangkitkan semangat, kemauan, dan keberanian untuk mulai mengambil tindakan atas hal-hal yang selama ini tertunda.
Taurus yang biasanya nyaman bergerak perlahan kini mulai terdorong untuk lebih aktif dan tegas.
Meski ritmenya terasa lebih cepat dari biasanya, kamu tetap diminta menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan ketenangan alami yang menjadi kekuatanmu.
Perasaan lebih sensitif terhadap batasan waktu atau energi mungkin muncul hari ini. Gunakan dorongan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan penting, menjaga fokus, dan melindungi hal-hal yang benar-benar berharga bagimu.
Dilansir dari laman Astroscope, berikut ramalan untuk zodiak Taurus selengkapnya pada Senin, 18 Mei 2026.
Ramalan Cinta Taurus
Dalam urusan asmara, aura hangat dan penuh kepastian dari Taurus terasa lebih kuat dari biasanya.
Orang-orang di sekitarmu dapat lebih mudah merasakan keseriusan, perhatian, dan keinginanmu untuk membangun hubungan yang stabil.
Mars di Taurus juga membuatmu lebih jujur tentang kebutuhan emosional, kenyamanan fisik, serta rasa aman dalam hubungan.
