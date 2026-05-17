Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin, 18 Mei 2026: Saatnya Memilih Ketulusan dan Keseimbangan yang Nyata

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/vudiart)
JawaPos.com - Hari ini membawa perubahan energi yang cukup penting untuk Libra. Merkurius yang masuk ke Taurus membuat cara berpikir dan berkomunikasimu menjadi lebih tenang, stabil, dan penuh pertimbangan.
Jika sebelumnya kamu mudah terburu-buru mengambil keputusan atau terlalu lama menimbang berbagai pilihan, kini kamu mulai lebih tertarik pada sesuatu yang terasa pasti dan bertahan lama.
Di sisi lain, perpindahan Bulan ke Sagitarius membantu memperluas sudut pandangmu. Energi ini membuat Libra lebih mudah melepaskan kekhawatiran kecil dan melihat gambaran besar dari situasi yang sedang dihadapi.
Hari ini sangat cocok untuk menenangkan pikiran, menentukan prioritas, dan memilih langkah yang benar-benar sesuai dengan nilai hidupmu.
Berikut ini adalah ramalan zodiak Libra mulai dari karier hingga percintaan seperti dilansir dari laman Astroscope.
Ramalan Cinta Libra
Dalam urusan asmara, Libra lebih membutuhkan kejujuran yang lembut dan penuh ketulusan.
Merkurius di Taurus membuatmu menghargai kata-kata yang sederhana namun konsisten dibanding janji manis yang sulit dibuktikan.
Kamu juga lebih peka terhadap batasan yang sehat dan hubungan yang terasa aman secara emosional.
