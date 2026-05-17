Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 17 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sangat disarankan agar zodiak leo meminta nasihat dari mentor untuk membantu menyelesaikan masalah atau kesalahpahaman. Leo tidak perlu malu untuk meminta bantuan, karena hal itu dapat membantu leo melepaskan beban yang baru-baru ini dialami.

Leo telah menghabiskan cukup waktu untuk mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri. Sekarang adalah saatnya untuk mencari bimbingan dari seseorang yang mengenal dan peduli kepada leo.

Jangan takut untuk menerapkannya, karena ini dapat membantu leo mencapai tujuan. Jadi, jujurlah dan terbukalah terhadap saran dan nasihat.

Meskipun tengah menghadapi beberapa tantangan, zodiak virgo akan segera mengatasinya. Semangat virgo untuk mencapai tujuan hidup akan dikagumi hari ini.

Virgo dapat menangani setiap situasi dalam kehidupan rumah tangga dan profesional dengan cukup mudah. Selain itu, virgo dapat merencanakan strategi untuk masa depan, karena saat ini adalah waktu yang ideal untuk menghadapi tantangan baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 17 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Pastikan zodiak leo menunjukkan penghargaan atas bagaimana pasangan selalu berada di sisi leo selama masa-masa sulit. Terkait karir, peluang pekerjaan baru dan menarik mungkin akan datang kepada leo hari ini.

Sementara itu, melakukan meditasi akan memberi manfaat yang baik untuk rasa sakit kepala dan leo akan merasa jauh lebih rileks. Terkait keuangan, jangan takut meminta saran dan masukan keuangan dari pasangan, hal ini tidak akan mengurangi kekuasaan atau kebijaksanaan leo.