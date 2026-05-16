7 Shio Ini Dilimpahi Kekayaan dan Kesuksesan Usai Melewati Ujian Hidup, Penasaran?

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Menurut astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang diperkirakan mampu meraih kesuksesan dan kekayaan besar berkat usaha sendiri, tanpa bergantung pada warisan maupun latar belakang keluarga.

Keberhasilan mereka diyakini berasal dari kerja keras, kecerdasan dalam melihat peluang, serta keberanian mengambil keputusan penting dalam hidup. Dengan perencanaan matang dan semangat yang tidak mudah menyerah, mereka diprediksi mampu menciptakan pencapaian besar atas kemampuan pribadi.

Tahun 2026 disebut menjadi momen yang penuh peluang bagi shio-shio ini untuk membuktikan bahwa keberhasilan sejati lahir dari tekad, usaha, dan konsistensi yang akhirnya membawa kemakmuran.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Naura Kom yang dikutip pada Sabtu(16/5), terdapat tujuh shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan besar dalam hal kekayaan dan kesuksesan menurut astrologi Tionghoa.

1. Tikus Mereka yang lahir pada tahun 1972 (Elemen Air), 1984 (Elemen Kayu), 1996 (Elemen Api), 2008 (Elemen Tanah), dan setiap kelipatan 12 tahun lainnya memiliki koneksi spiritual yang istimewa.

Individu bershio Tikus dikenal memiliki hubungan yang mendalam dengan dunia roh dan alam gaib yang mampu memberi mereka petunjuk rahasia.

Berkat kemampuan unik ini, mereka sering menerima bisikan atau pertanda dari entitas supranatural yang mengarahkan mereka pada peluang bisnis tersembunyi yang luput dari pandangan orang lain.

Energi spiritual yang dimiliki oleh para Tikus ini bagaikan magnet yang menarik keberuntungan dan harta melimpah melalui cara-cara yang sulit dijelaskan secara logis.

Tidak mengherankan bila mereka tiba-tiba mendapatkan limpahan materi yang melimpah dengan cara yang terkesan misterius dan di luar nalar umum.

Para Tikus memiliki kemampuan untuk mengubah petunjuk-petunjuk gaib tersebut menjadi langkah konkret menuju kejayaan finansial yang datang secara tiba-tiba.

2. Naga Orang-orang yang terlahir pada tahun 1964 (Elemen Kayu), 1976 (Elemen Api), 1988 (Elemen Tanah), 2000 (Elemen Logam), 2012 (Elemen Air), dan kelipatan 12 tahun berikutnya diyakini membawa energi keberuntungan yang luar biasa.

Dalam tradisi budaya Tiongkok, Naga dipandang sebagai simbol kekuatan dan keberuntungan yang mempunyai energi spiritual tak tertandingi.