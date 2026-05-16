Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 17 Mei 2026: Ide Kreatif, Komunikasi Lancar, dan Peluang Tak Terduga

Ilustrasi zodiak Aquarius
JawaPos.com - Hari ini Aquarius merasakan energi mental yang sangat aktif. Pergerakan Bulan ke Gemini membuat pikiran terasa lebih terbuka, kreatif, dan penuh rasa ingin tahu.
Sebagai zodiak yang menyukai kebebasan berpikir dan ide-ide baru, suasana ini terasa sangat cocok dengan karaktermu.
Kamu mungkin merasa lebih tertarik pada percakapan menarik, pengalaman baru, atau aktivitas yang memberi ruang untuk bertukar pikiran.
Orang lain juga cenderung merespons lebih positif ketika kamu bersikap santai, ringan, dan penuh rasa penasaran.
Hubungan Bulan dengan Neptunus memperkuat intuisi Aquarius hari ini. Kesan pertama terhadap seseorang atau situasi kemungkinan besar cukup akurat.
Karena itu, penting untuk memperhatikan firasat kecil atau perasaan tenang yang muncul di tengah berbagai aktivitas.
Menjelang malam, pengaruh Pluto membantu Aquarius melihat kenyataan yang tersembunyi di balik permukaan.
Sebuah situasi yang awalnya terlihat biasa saja bisa terasa jauh lebih dalam setelah kamu memahami inti sebenarnya.
