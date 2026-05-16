3 Pasang Zodiak Terbukti Paling Cocok Jadi Soulmate, Saling Melengkapi Satu Sama Lain

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com - Tiga pasang zodiak ini dianggap memiliki kecocokan yang begitu kuat seolah memang ditakdirkan untuk bersama.
Mereka mampu saling melengkapi dan mendukung satu sama lain di dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga hubungan mereka terasa harmonis dan serasi untuk dijalani bersama.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut tiga pasang zodiak yang paling cocok satu sama lain.
Aries dan sagittarius
Dua zodiak berelemen api ini ingin bersama seseorang yang siap menaklukkan dunia bersama mereka. Keduanya sama-sama memiliki jiwa petualang.
Mereka memahami kepribadian masing-masing yang dinamis, berambisi, dan memiliki tujuan hidup satu sama lain. Pasangan ini memang ditakdirkan untuk bersama.
Gemini dan leo
Gemini dan leo memiliki koneksi alam yang kuat. Leo butuh perhatian terus menerus dari gemini, sementara gemini sangat pandai berkomunikasi.
Keduanya merasa sangat nyaman satu sama lain dan memiliki kelembutan serta kehangatan yang sulit ditemukan di pasangan lain.
Capricorn dan virgo
Capricorn dan virgo sama-sama realistis dalam memandang hidup dan cinta. Mereka juga sangat setia dan sabar terhadap satu sama lain. Virgo dan capricorn dikenal stabil, dapat diandalkan, dan termasuk ke dalam pasangan terbaik.
