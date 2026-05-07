Uang Menghampiri dengan Sendirinya! 5 Weton Unggulan Asuhan Eyang Semar, Kerja Keras Terbayar Lunas Menurut Primbon Jawa

seseorang yang dihampiri uang dengan sendirinya./Magnific/romeo22
JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa yang kaya dan penuh kebijaksanaan, terdapat sebuah kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi — bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa serta garis takdir yang terukir dalam weton kelahirannya.
Weton, yakni gabungan antara hari dalam kalender Masehi dengan hari pasaran Jawa — Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing — dipercaya menjadi cerminan karakter, perjalanan hidup, hingga nasib rezeki seseorang di dunia ini.
Dilansir dari Youtube Filosofi Jawa pada Kamis (7/5), di antara sekian banyak weton yang ada, terdapat lima weton istimewa yang menurut Primbon Jawa dan ajaran turun-temurun dari para sesepuh — termasuk sosok spiritual agung yang dikenal sebagai Eyang Semar — diyakini memiliki keistimewaan luar biasa dalam hal rezeki dan kemakmuran.
Mereka yang lahir pada weton-weton ini konon memiliki aura yang memancarkan energi penarik rezeki yang sangat kuat.
Namun bukan berarti rezeki itu datang tanpa usaha — justru sebaliknya. Kerja keras mereka akan terbayar lunas, bahkan berlipat ganda, karena semesta seolah berpihak pada mereka yang tekun dan pantang menyerah.
Siapakah mereka? Mari kita telusuri satu per satu.
## 1. Jumat Kliwon — Sang Pembuka Pintu Rezeki
Di antara seluruh weton yang ada dalam kalender Jawa, Jumat Kliwon menempati posisi paling istimewa. Weton ini dikenal sebagai weton sakral yang penuh dengan energi spiritual tinggi. Mereka yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya memiliki neptu yang kuat — yakni gabungan nilai hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8) yang menghasilkan total 14, sebuah angka yang dianggap membawa hoki dalam tradisi Jawa.
Menurut Primbon Jawa, orang-orang Jumat Kliwon memiliki daya tarik rezeki yang luar biasa. Seperti magnet yang menarik besi, rejeki seolah-olah mencari jalan sendiri untuk menghampiri mereka. Namun yang membuat weton ini benar-benar unggul adalah kombinasi antara kekuatan spiritual yang tinggi dengan etos kerja yang gigih. Mereka bukan tipe yang hanya menunggu keberuntungan datang — mereka bekerja keras, berdoa sungguh-sungguh, dan hasilnya selalu melampaui ekspektasi.
