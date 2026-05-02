3 Zodiak yang Sering Cepat Minta Putus, Pergi Adalah Solusi untuk Ketenangan Batin

JawaPos.com-Beberapa zodiak akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan hubungan mereka.
Kebanyakan dari mereka rela berkompromi dan melakukan diskusi panjang demi menjaga hubungan agar tetap berjalan.
Namun, hal itu tampaknya berbeda dengan ketiga zodiak ini. Mereka cenderung lebih cepat menyerah.
Berikut informasi dari laman //collective.world tiga zodiak yang memiliki kebiasaan pergi meninggalkan dan minta putus dengan cepat.
Aries
Aries dikenal sebagai zodiak yang impulsif. Mereka sering mengambil keputusan secara spontan, sehingga bisa saja masuk ke dalam hubungan terlalu cepat tanpa banyak pertimbangan. Aries juga memiliki emosi yang meledak-ledak. Akhirnya mereka meyakinkan diri bahwa keputusan untuk pergi adalah yang terbaik karena emosinya yang intens, tidak butuh waktu lama untuk aries menemukan orang baru.
Gemini
Gemini terus mempertanyakan apakah pilihan yang mereka ambil sudah tepat. Termasuk di dalam hubungan. Saat ada masalah, mereka cenderung mudah panik, dan meragukan keputusan. gemini justru lebih memilih putus daripada mencari solusi terbaik.
Libra
Libra selalu mundur saat menghadapi masalah. Mereka lebih memilih berbohong, daripada memulai konflik. Bagi libra, lebih mudah untuk putus dalam kondisi baik-baik saja, daripada bertahan sampai hubungan dipenuhi dengan kebencian.
