Ramalan Zodiak Leo 2 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa bersemangat dan percaya diri. Upaya apa pun yang leo lakukan untuk menghidupkan kembali hubungan yang retak, mungkin akan membuahkan hasil. Jika mencari pekerjaan baru atau ingin melakukan transaksi bisnis, periode ini mungkin menguntungkan.
Namun, leo mungkin terseret ke dalam skenario yang tidak menyenangkan di luar kehendak diri. Untuk keluar dari situasi tersebut, gunakan kemampuan diplomasimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo harus meluangkan waktu dari kesibukan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, fokus akan membantu menghilangkan segala hambatan dalam usaha baru yang leo jalani hari ini.
Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meringankan rasa sakit yang muncul. Terkait keuangan, leo tidak boleh melupakan hal-hal terpenting dalam hidup, seperti keluarga, teman, dan kesehatan, saat memiliki tambahan pendapatan.
Cinta Leo
Hari ini akan penuh gairah dan menyenangkan, karena pasangan membalas hasrat leo. Cobalah meluangkan sedikit waktu dari tekanan kehidupan sehari-hari, hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Hubungan leo tidak pernah sebaik ini, jadi nikmatilah kebersamaan.
Karir Leo
Pendekatan leo yang fokus, akan membantu menghilangkan semua hambatan dalam usaha baru hari ini. Leo harus menikmati pekerjaan dan menjaga minat tetap hidup. Selain itu, jaga kepercayaan diri tetap tinggi dan tangani tekanan kerja dengan mudah.
