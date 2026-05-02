Ramalan Zodiak Capricorn 2 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn merasa bersemangat tentang beberapa aspek penting dalam hidup. Capricorn perlu mempertahankan sikap positif, menggunakan pemikiran rasional yang masuk akal, serta pemikiran praktis dalam situasi yang menantang.

Hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi capricorn untuk berhubungan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak ditemui.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus tegas dalam membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap hubungan saat ini. Terkait karir, keterampilan komunikasi yang baik akan bermanfaat jika capricorn bekerja di bidang pemasaran dan layanan pelanggan.

Sementara itu, segera periksakan diri ke dokter jika capricorn memiliki kekhawatiran serius tentang kesehatan. Terkait keuangan, bisnis akan berkembang pesat dan klien baru akan datang ketika capricorn berbisnis dengan seorang kerabat.

Cinta Capricorn

Capricorn sedang disibukkan dengan pikiran negatif hari ini. Capricorn merasa bahwa hubungan saat ini tidak memenuhi keinginan atau harapan.

Cobalah membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap hubungan saat ini. Jika ingin mengakhirinya, ungkapkan dengan jelas dan jujur dan cobalah untuk tetap berteman dengan pasangan pada akhirnya.