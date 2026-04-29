4 Ini Zodiak Hanya Mau Berpacaran Jika Ada Komitmen Jelas, Menolak Terjebak dalam Perangkap HTS

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut menolak keras HTS di dalam hubungan. Mereka tidak akan melangkah maju ke tahap berpacaran selama status mereka belum jelas.

Ketiganya memilih untuk menjalani hubungan dengan komitmen yang pasti. HTS bagi ketiga zodiak ini sudah lelah dengan drama hubungan yang tidak pasti.

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini menolak jadi korban HTS.

Libra

Libra sangat mendambakan keseimbangan dalam segala hal, terutama dalam sebuah hubungan. Hubungan yang benar-benar seimbang bagi libra adalah hubungan yang dibangun atas usaha bersama dan rasa saling menghargai. Kondisi tersebut membuat libra merasa sangat ragu apakah hubungan itu benar-benar bisa bertahan dalam jangka panjang.

Cancer

Sebelum cancer membiarkan dirinya jatuh cinta pada seseorang, mereka membutuhkan kepastian mutlak bahwa orang tersebut memang berniat untuk bertahan dalam jangka panjang. Cancer menunjukkan sikap yang tidak konsisten, kemungkinan cancer pasti akan pergi.

Taurus

Taurus membutuhkan kestabilan penuh di dalam hubungan romantis agar mereka merasa aman dan nyaman. Jika seseorang yang sedang dekat dengan taurus lebih memilih menjalani hubungan tanpa arah yang pasti. Taurus tidak ragu untuk mengucapkan selamat tinggal.