Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dari seseorang atau hal yang selalu menginspirasi. Pengetahuan ini tidak harus datang dari seseorang, bahkan bisa saja dari buku.

Apa pun sumbernya, gemini perlu mulai mendapatkan manfaat darinya dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Gemini juga dapat mulai membantu orang lain dengan memberi tahu mereka informasi yang sama, sehingga mereka juga mulai mendapatkan manfaatnya.

Sebaiknya zodiak cancer menghindari konfrontasi, terutama jika ada perselisihan dengan atasan atau orang lain di tempat kerja. Terkadang, bersikap ramah lebih penting daripada menjadi selalu benar.

Jadi, cancer harus memilih pertempuran dengan hati-hati. Cancer akan senang telah melakukannya ketika melihat bagaimana semuanya berjalan sesuai keinginan.

Hindari masalah terkait pekerjaan di rumah, tinggalkanlah di kantor, dan habiskan banyak waktu dengan orang-orang terkasih untuk membantu meningkatkan suasana hati.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 29 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu realistis dalam mencari pasangan hidup dan tidak terus mengharapkan kesempurnaan. Terkait karir, gemini akan dihargai di tempat kerja dan mampu melakukan semuanya dengan benar dan mudah.

Sementara itu, gemini perlu fokus dengan masalah yang berkaitan dengan kesehatan atau kebiasaan makan anggota keluarga. Terkait keuangan, kelola keuangan dengan baik dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu saat tengah kondisi keuangan sedang tidak baik.