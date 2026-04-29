Ramalan Zodiak Aries 29 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak aries perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri dan beristirahat. Bersantailah sepanjang hari, mulailah membereskan kekacauan, dan kembalikan hidup ke keadaan semula.

Aries telah menikmati banyak hal dalam beberapa hari terakhir, tetapi memiliki beberapa tanggung jawab yang tertunda. Mulailah mengurus hal tersebut dan gunakan hari ini untuk mengembalikan segala sesuatunya ke jalur yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 29 April 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memperluas cakupan kriteria pasangan dan bersikap lebih fleksibel. Terkait karir, identifikasi cara untuk memperbaiki kelemahan dalam rangka memperluas cakrawala profesional.

Sementara itu, cegah penyakit ringan dengan mengonsumsi makanan sehat serta melakukan teknik sanitasi yang tepat. Terkait keuangan, aries harus mengetahui dan membiarkan kemunduran menghambat kepentingan bisnis aries secara jangka panjang.

Cinta Aries

Hari ini, perluas cakupan kriteria pasangan yang dicari. Jika bisa bersikap lebih fleksibel, maka hari ini aries mungkin akan menemukan seseorang yang benar-benar menarik perhatian.

Jangan berasumsi seperti apa penampilan atau perilakunya, karena aries mungkin melewatkan seseorang yang bisa membawa kebahagiaan.