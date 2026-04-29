Ramalan Zodiak Libra 29 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalam zodiak hari ini diprediksi bahwa tampaknya tidak menjadi momen yang sepenuhnya menggembirakan bagi Libra. Beberapa hal mungkin berjalan di luar harapan, sehingga Anda perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi. Meski begitu, peluang mendapatkan keuntungan tak terduga tetap terbuka. Kuncinya bagi Libra adalah tetap tenang, tidak terburu-buru mengambil keputusan besar, dan menjaga keseimbangan emosi sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (29/4).

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini berjalan cukup menantang bagi Anda. Hasil yang didapat mungkin tidak sesuai ekspektasi, sehingga menuntut Anda untuk lebih sabar dan realistis. Hindari langkah besar atau keputusan penting, karena situasi masih belum cukup stabil untuk mendukung hal tersebut.

Cinta Libra

Dalam hubungan asmara, suasana hati yang kurang stabil dapat memicu kesalahpahaman. Pikiran yang cenderung kacau membuat komunikasi dengan pasangan menjadi tidak lancar.

Jika tidak segera diatasi, hal ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan. Cobalah untuk lebih terbuka dan tenang dalam menyampaikan perasaan agar konflik tidak semakin membesar.

Karier Libra

Tekanan dalam pekerjaan kemungkinan meningkat hari ini. Tugas yang datang bisa terasa lebih berat dari biasanya, sehingga menguji kesabaran Anda.