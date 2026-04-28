4 Zodiak Si Paling Mandiri, Anti Minta Tolong karena Punya Sifat Independent Woman

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak akan pernah memberi tahu saat ada sesuatu yang salah.

Mereka cenderung memendam perasaan karena merasa tidak nyaman saat harus meminta bantuan.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling mandiri, sampai mendapatkan julukan independent woman.

Cancer

Cancer tidak ingin merepotkan orang lain. Mereka tidak ingin menjadi beban. Cancer tidak ingin siapapun merasa khawatir. Selain itu, mereka juga merasa tidak nyaman menerima bantuan dari orang lain. Cancer lebih suka menjadi pihak yang membantu. Mereka adalah sosok pemberi, tetapi tidak terlalu pandai menerima apa yang sebenarnya pantas mereka dapatkan.

Virgo

Virgo selalu berpikir bahwa mereka adalah orang yang paling pintar. Mereka ingin melihat semuanya terkendali. Virgo selalu keras kepala untuk meminta bantuan karena mereka bangga dengan kemandirian dan kecerdasannya. Mereka ingin melakukan segalanya sendiri, tanpa bantuan sekecil apapun. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain, dan keras kepala mereka sering berlebihan.

Aries

Aries tidak akan mundur dari masalah. Mereka akan menghadapinya sendiri. Aries enggan minta bantuan karena ingin menciptakan kesan bahwa mereka cukup kuat untuk melewati apapun. Mereka ingin selalu terlihat kuat. Aries bahkan akan berpura-pura baik-baik saja, bahkan disaat sebenarnya mereka menangis dalam diam.

Pisces

Pisces sangat cepat saat membantu orang lain menyelesaikan masalah. Mereka tidak akan menceritakan masalah karena tidak ingin merepotkan orang lain. Mereka merasa hal yang sopan adalah pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka akan terus mengalihkan fokus pada orang lain agar topik tentang keadaan diri mereka sendiri tidak pernah muncul.