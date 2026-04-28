4 Zodiak yang Suka Cari Ribut dengan Pacarnya, Mudah Terpancing Emosi Gara-Gara Hal Sepele

JawaPos.com-Empat zodiak berikut adalah sosok orang yang gampang memicu konflik di dalam hubungan asmara.

Mereka cenderung mudah terpancing emosi dan terseret drama saat menjalin hubungan asmara.

Sikap impulsif serta emosi membuat mereka sering memulai perdebatan dan menciptakan masalah di dalam percintaan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sering cari ribut dengan pacarnya.

Aries

Aries adalah zodiak yang mudah terpancing emosi. Kepribadian aries yang kompetitif, impulsif, dan berkemauan kuat untuk mengendalikan keadaan, bisa memicu aries memulai pertengkaran. Bahkan anda mungkin merasa dinamika hubungan terasa seperti beradu argumen.

Gemini

Anda memiliki kecenderungan untuk memikirkan situasi dan percakapan. Anda bisa mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak anda inginkan, dan akan terus berdebat sampai benar-benar kehabisan kata-kata.

Virgo

Anda adalah seorang perfeksionis, bahkan hampir sampai berlebihan. Sifat teliti dan suka mempermasalahkan detail kecil ini bisa menyebabkan pertengkaran yang sering dengan pasangan. Bahkan hanya karena hal-hal sepele, anda juga tipe orang yang menilai dalam diam dan itulah yang justru menyebabkan ketegangan.

Scorpio

Scorpio adalah satu zodiak yang paling intens, dan dalam urusan cinta, anda bisa sangat pencemburu dan posesif. Tanpa diragukan lagi, akan memicu pertengkaran bahkan seringkali pertengkaran tersebut mereka sendirilah yang memulainya. Anda sangat setia, jadi saat anda terancam atau mencurigai sesuatu, anda akan memancing konflik untuk menguji kesetiaan pasangan anda.