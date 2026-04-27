Perempuan dengan 13 Tanggal Lahir Ini Akan Menjadi Ibu Terbaik

JawaPos.com – Numerologi mengatakan bahwa tanggal lahir seorang wanita dapat mengungkapkan banyak hal tentang kemampuan pengasuhannya.

Beberapa tanggal lahir diyakini memengaruhi sifat kepribadian seperti kepedulian, perlindungan, kebijaksanaan, dan kekuatan emosional.

Alhasil mereka masuk kategori calon ibu terbaik untuk anak-anaknya.

Dilansir astotalk, berikut perempuan dengan 13 tanggal lahir yang diprediksi akan menjadi ibu terbaik.

Tanggal lahir 2, 11, 20, 29

Wanita yang lahir pada tanggal 2, 11, 20, atau 29 setiap bulannya dikatakan memiliki kecerdasan emosional dan kepekaan yang tinggi.

Mereka sering kali menjadi pengaruh yang menstabilkan dalam kehidupan orang lain.

Mereka punya sifat pengasuh alami, menawarkan kenyamanan, stabilitas, dan bimbingan yang lembut.

Tanggal lahir 6, 15, 24