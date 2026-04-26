Ramalan Zodiak Bulan Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

JawaPos.com – Aura Taurus akan sangat menarik di bulan Mei, Anda akan memancarkan kehangatan dan berkilau dengan energi kehidupan.

Di sisi lain, paruh pertama bulan Mei akan sedikit lebih introspektif bagi Gemini. Dikutip City Magzine, berikut ini ramalan zodiak untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pada bulan Mei 2026.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Mei akan menjadi bulan penataan ulang keuangan dan pencarian stabilitas bagi Anda. Perhatian Anda akan terfokus pada keamanan materi dan menemukan sumber pendapatan baru.

Di tempat kerja, peluang untuk kemajuan ada di depan mata, tetapi hanya jika Anda dapat menunjukkan kemampuan dan membela diri.

Dalam hubungan, Anda juga akan mencari stabilitas dan kesetiaan di atas segalanya, karena interaksi yang dangkal tidak akan lagi menarik minat.