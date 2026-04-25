Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 April 2026 | 15.43 WIB

4 Zodiak Paling Anti dengan Orang Clingy, Membutuhkan Batasan Jelas dan Menjaga Jarak Aman

Ilustrasi menjaga jarak/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak di bawah ini merasa tidak nyaman, saat pasangan menunjukkan sifat clingy berlebihan.

Mereka bisa ilfeel pada perilaku tersebut. Alasannya adalah keempat zodiak ini membutuhkan ruang untuk berkembang secara mandiri.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang justru memilih menjauh untuk menjaga jarak aman, saat pasangannya sudah mulai clingy dan ketergantungan.

Sagittarius sebenarnya cocok untuk hubungan jangka panjang. Sagitarius ingin memastikan bahwa harapan dan impian mereka tidak terganggu karena hubungan asmara. Mereka ingin merasa tetap bisa melakukan semua hal yang dulu bisa mereka lakukan saat masih sendiri.

Taurus akan dengan senang hati menghabiskan waktu bersama anda. Mereka terbiasa dengan rutinitas tertentu, sehingga perubahan dari hidup sendiri menjadi harus selalu memberi perhatian. Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri, mengenal anda lebih dalam, dan memahami dinamika hidup. Taurus akan senang menghabiskan hari-harinya bersama anda. 

Aquarius ingin anda mengatakan secara langsung. Aquarius membutuhkan waktu sendiri dan ruang untuk bernapas. Mereka tidak akan bertahan dalam hubungan dengan seseorang yang terus menerus membutuhkan perhatian dan kepastian bahwa mereka masih peduli.

Gemini buruh seseorang yang nyaman dengan jarak. Saat gemini menemukan sosok yang tepat, mereka akan senang melakukan banyak hal bersama. Mereka tetap membutuhkan waktu terpisah. Mereka masih ingin mengejar passion dan hobinya. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
