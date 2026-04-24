Ramalan Zodiak Gemini 24 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa berenergi dan segar kembali. Energi baru akan membantu memperbaiki situasi keuangan, karena gemini berhati-hati terhadap pengeluaran yang tidak perlu. Melakukan penganggaran mungkin akan sangat membantu gemini.
Jika bekerja sendiri, mungkin gemini akan memiliki ide dan rencana brilian untuk meningkatkan penghasilan secara jangka panjang. Susun semua rencana dan ide dengan sabar untuk sukses dalam hidup.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 24 April 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini akan mendapatkan kejutan ketika seseorang yang tak terduga mengajak berkencan hari ini. Terkait karir, gemini akan mendapat dukungan dalam pengambilan keputusan oleh rekan-rekan kerja.
Sementara itu, jangan abaikan ketidaknyamanan yang dirasakan pada telinga dan segera periksakan diri ke dokter. Terkait keuangan, percayai insting dan jangan mendengarkan nasihat orang lain yang mungkin menyesatkan mengenai keputusan finansial.
Cinta Gemini
Gemini mungkin akan mendapatkan kejutan romantis ketika seseorang yang tak terduga mengajak berkencan. Pergilah, karena ini akan menjadi momen yang indah. Kenakan sepatu dansa karena kencan ini akan penuh dengan kesenangan dan tawa. Nikmatilah, dan lepaskan semua bebanmu.
Karir Gemini
Hari ini, gemini akan didukung dalam pengambilan keputusan oleh rekan-rekan kerja. Secara umum, bawahan dan atasan berada di pihak gemini, sehingga gemini dapat melanjutkan proyek sesuai rencana.
