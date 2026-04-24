6 Zodiak Paling Cerdas: Otak Encer yang Saingi Google

Ilustrasi orang yang cerdas finansial. (Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu orang yang bisa menjawab apa pun secepat mesin pencari? Mereka seperti perpustakaan berjalan, melahap buku tebal dengan mudah dan selalu unggul di kelas.
Dalam astrologi, ternyata posisi planet dan elemen berpengaruh besar terhadap kecerdasan seseorang. Fenomena ini kerap disebut "kecerdasan buku," yakni kemampuan otak untuk menyerap fakta dan data secepat kilat.
Dilansir dari YourTango, kecerdasan ini bukan sekadar hafalan, melainkan cara otak membangun koneksi informasi. Penasaran siapa saja zodiak yang paling menonjol secara intelektual? Berikut daftarnya.
1. Gemini: Sang Komunikator Berotak Kilat
Berada di bawah naungan Merkurius, Gemini memiliki proses berpikir yang sangat lincah. Mereka mampu berpindah topik dengan kecepatan tinggi, membuat mereka sangat efisien dalam mengolah data baru.
Di lingkungan akademis, Gemini adalah bintang. Mereka tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga sangat mahir menjelaskan teori rumit menjadi percakapan yang sederhana. Dengan gaya belajar auditori, mereka adalah mentor yang andal dan jarang kesulitan saat menghadapi ujian mendadak.
2. Virgo: Si Peneliti yang Sistematis
Virgo adalah zodiak yang "jatuh cinta" pada data, angka, dan detail. Otak mereka bekerja layaknya basis data raksasa; setiap informasi dikategorikan dengan rapi dan diberi label yang sempurna.
Bagi seorang Virgo, riset mendalam adalah kebahagiaan. Dalam dunia akademik, mereka adalah siswa dengan catatan paling rapi dan lengkap. Ketelitian ini membuat Virgo mampu menarik fakta dari memori jangka panjang dengan sangat akurat, menjadikan mereka sosok yang paling diandalkan dalam proyek penelitian.
