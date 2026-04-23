Ramalan Zodiak Sagitarius 23 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius mungkin merasa puas dan gembira. Berbeda dari hari-hari lainnya, suasana di tempat kerja akan damai.

Jadi, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan selesaikan semua tugas yang belum selesai. Selain itu, sagitarius memiliki kemungkinan bertemu pasangan baru jika masih lajang.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan beruntung dalam urusan cinta karena akan bertemu seseorang yang menarik. Terkait karir, mulailah mempersiapkan diri karena kesempatan untuk mendapatkan posisi penting sedang terbuka.

Sementara itu, pilihlah makanan dengan bijak agar energi sagitarius akan meningkat dan terhindar dari sakit perut. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah karena orang lain bisa saja menyesatkan sagitarius saat berkonsultasi mengenai panduan keuangan.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius akan beruntung dalam urusan cinta. Kemungkinan, sagitarius akan bertemu seseorang yang baru dan menarik, dan akan melihat tingkat romantisme yang berkembang.

Pastikan niatmu baik dan buat pilihan yang mengarahkan menuju tujuan hubungan asmara. Sagitarius bisa mengubah hubungan baru ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa.