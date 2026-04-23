Ramalan 12 Zodiak pada Kamis, 23 April 2026 yang Mengungkap Arah Hidup, Emosi, dan Niat Tersembunyi yang Selama Ini Terpendam

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada momen ketika seseorang diajak untuk berhenti sejenak dan menengok ke dalam diri. Bukan untuk mencari jawaban di luar, tetapi untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri sendiri.

Energi semesta sering bekerja dengan cara yang halus—menggerakkan perasaan, membuka kesadaran, dan perlahan menuntun seseorang pada kejujuran yang selama ini mungkin dihindari.

Hari tertentu membawa getaran yang berbeda, seolah menjadi pintu bagi perubahan batin yang lebih dalam.

Bukan tentang apa yang terlihat di permukaan, melainkan tentang apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diyakini di dalam hati. Dalam momen seperti ini, niat menjadi kunci utama—apa yang benar-benar diinginkan, dan apakah itu selaras dengan jati diri.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, ramalan tarot pada Kamis, 23 April 2026 dipengaruhi oleh energi Matahari di Taurus dan Bulan di Cancer, dengan kartu kolektif “Sang Penyihir” yang menekankan kekuatan manifestasi melalui niat yang jujur.

Energi ini mengajak setiap zodiak untuk melihat ke dalam diri, menyeimbangkan emosi, dan menyelaraskan keinginan dengan realitas yang dimiliki.

Berikut ramalan tarot untuk masing-masing zodiak:

1. Aries: Belajar Memberi Tanpa Mengikat Harapan

Aries dihadapkan pada pelajaran tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ada kecenderungan untuk memberikan terlalu banyak dengan harapan tertentu di masa depan. Energi hari ini mengajak Aries untuk lebih tulus, melepaskan ekspektasi tersembunyi, dan membangun hubungan yang didasari keikhlasan.