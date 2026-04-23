Jangan Diabaikan biar Selamat! 4 Zodiak Mendapatkan Pesan Penting dari Semesta pada Kamis, 23 April

Ilustrasi zodiak yang mendapat pesan penting dari semesta.(Freepik)
JawaPos.com - Empat tanda zodiak mendapatkan pesan penting dari alam semesta ketika Merkurius menghubungkan Chiron pada 23 April 2026. Hal ini membantu kita memperhatikan sesuatu dalam hidup kita yang benar-benar harus kita ubah, untuk selamanya.
Pada hari Kamis, tanda-tanda astrologi ini melihat bahwa kita tidak dapat lagi melakukan hal-hal dengan cara yang biasa kita lakukan. Saatnya untuk perubahan yang cepat dan cerdas. Ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan hidup kita. Dilansir dari yourtango pada Rabu, (23/4), berikut 4 zodiak mendapatkan pesan penting dari semesta pada Kamis, 23 April:
1. Aries
Sesekali, Anda merasakan, dan itu sangat kuat sehingga Anda tahu bahwa Anda harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Pada tanggal 23 April, alam semesta mengirimkan ajakan bertindak seperti itu, dan Anda berniat untuk mengindahkan seruan tersebut.
Sesuatu dalam hidup Anda harus berubah, Aries, dan Anda sudah mengetahuinya sejak lama. Anda telah menunda membuat perubahan ini, dan Anda telah meyakinkan diri sendiri bahwa itu bisa menunggu, tetapi tidak lebih.
Kecepatan Merkurius dalam konjungsi ini menjelaskan kepada Anda bahwa Anda harus bertindak sekarang. Waktu untuk ragu-ragu dan menebak-nebak telah berlalu. Perubahan positif sudah dalam proses terjadi. Sekarang, terserah Anda untuk mengakuinya dan terus melakukannya.
2. Virgo
Anda menerima sesuatu yang Anda tahu buruk bagi Anda, dan Anda akhirnya membuat langkah untuk menyingkirkannya. Sudah waktunya, Virgo. Transit Merkurius ini membantu Anda melihat bahwa terlalu banyak berpikir berlebihan yang Anda lakukan sebenarnya tidak baik untuk kesehatan Anda.
Anda sudah mengetahui hal ini begitu lama, tetapi Anda belum berusaha untuk mengakhirinya. Meskipun tidak mudah untuk mengubah seluruh sikap Anda, itu adalah sesuatu yang dapat Anda atasi selangkah demi selangkah.
Pada tanggal 23 April, selama Merkurius bersama Chiron, Anda membuat langkah pertama untuk menjadi baik pada diri sendiri. Hari-hari overthinking sedang dalam perjalanan keluar.
