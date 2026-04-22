Ramalan Zodiak Libra 22 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Prospek bisnis zodiak libra tampak cerah. Investasi yang dilakukan dengan niat yang tepat akan membawa keuntungan dalam jangka panjang.

Jika berinvestasi, carilah sektor yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Bertindaklah dengan perencanaan yang cermat dan lakukan pengambilan keputusan bijak, yang membantu libra memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.\

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu waspada terhadap orang-orang yang mendekati, karena bisa saja mereka sebenarnya tidak tulus. Terkait karir, cari bimbingan dari seorang profesional dan jangan mengambil langkah yang akan disesali saat merasa sedikit bingung.

Sementara itu, hindari minuman beralkohol karena dapat mengganggu keseimbangan kesehatan libra. Terkait keuangan, libra bisa mulai melihat-lihat berbagai properti dalam rangka mendapatkan rumah impian.

Cinta Libra

Libra sangat ingin menarik perhatian seseorang. Melakukan sedikit rayuan itu wajar, tetapi jangan sampai terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta.