Shania Vivi Armylia Putri
20 April 2026, 19.08 WIB

3 Zodiak yang Selalu Aman saat Minta Putus, Siap Meninggalkan Hubungan saat Merasa Sudah Toxic

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik)

JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat berhati-hati soal urusan hati. Bahkan di saat mereka setuju untuk menjalani hubungan serius dengan seseorang yang sangat mereka cintai.

Mereka tetap memastikan memiliki alasan yang kuat jika suatu saat hubungan tidak berjalan dengan baik.

Berikut ada beberapa zodiak yang selalu memiliki strategi keluar di dalam hubungan, karena mereka tidak ingin terjebak di dalam situasi yang toxic, sebagaimana dilansir dari collective.world.

1. Scorpio

Scorpio selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Meskipun mereka bisa menjadi pasangan yang penuh cinta dan sangat baik dalam hubungan serius, Scorpio tetap bermain aman. Mereka akan memastikan diri mereka tetap cukup mandiri untuk pergi saat hubungan memburuk. Scorpio sangat menjaga kemandiriannya karena mereka ingin tahu bahwa mereka akan tetap baik-baik entah hubungan ini bertahan selamanya atau tidak.

2. Gemini

Gemini tidak ingin merasa terjebak pada keputusan yang dibuat berdasarkan emosi. Mereka sangat berhati-hati sebelum masuk ke dalam hubungan yang serius. Mereka siap meninggalkan hubungan saat mereka dan pasangan berubah menjadi toxic. Mereka tidak ingin berada di tempat yang memang bukan untuk mereka.

3. Virgo 

Virgo adalah salah satu zodiak yang paling logis. Itulah sebabnya mereka selalu memiliki rencana cadangan jika hubungan itu sudah mencapai akhirnya dan mereka memutuskan untuk pergi. Mereka paham bahwa berkomitmen dengan seseorang hari ini bukan berarti harus bersama orang itu selamanya. 

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Besok Selasa 21 April 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Selasa 21 April 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

20 April 2026, 19.00 WIB

Ramalan Harian Zodiak Aquarius Selasa, 21 April 2026: Aktivitas Padat, Peluang Datang di Tengah Tantangan - Image
Zodiak

Ramalan Harian Zodiak Aquarius Selasa, 21 April 2026: Aktivitas Padat, Peluang Datang di Tengah Tantangan

20 April 2026, 18.58 WIB

3 Zodiak yang Sangat Beruntung pada 20 April 2026, Taurus Nggak Ada Lawan, Usahanya Akan Berhasil 10 Kali Lipat! - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Sangat Beruntung pada 20 April 2026, Taurus Nggak Ada Lawan, Usahanya Akan Berhasil 10 Kali Lipat!

20 April 2026, 16.37 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

