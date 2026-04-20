3 Zodiak yang Selalu Aman saat Minta Putus, Siap Meninggalkan Hubungan saat Merasa Sudah Toxic

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik)
JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat berhati-hati soal urusan hati. Bahkan di saat mereka setuju untuk menjalani hubungan serius dengan seseorang yang sangat mereka cintai.
Mereka tetap memastikan memiliki alasan yang kuat jika suatu saat hubungan tidak berjalan dengan baik.
Berikut ada beberapa zodiak yang selalu memiliki strategi keluar di dalam hubungan, karena mereka tidak ingin terjebak di dalam situasi yang toxic, sebagaimana dilansir dari collective.world.
1. Scorpio
Scorpio selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Meskipun mereka bisa menjadi pasangan yang penuh cinta dan sangat baik dalam hubungan serius, Scorpio tetap bermain aman. Mereka akan memastikan diri mereka tetap cukup mandiri untuk pergi saat hubungan memburuk. Scorpio sangat menjaga kemandiriannya karena mereka ingin tahu bahwa mereka akan tetap baik-baik entah hubungan ini bertahan selamanya atau tidak.
2. Gemini
Gemini tidak ingin merasa terjebak pada keputusan yang dibuat berdasarkan emosi. Mereka sangat berhati-hati sebelum masuk ke dalam hubungan yang serius. Mereka siap meninggalkan hubungan saat mereka dan pasangan berubah menjadi toxic. Mereka tidak ingin berada di tempat yang memang bukan untuk mereka.
3. Virgo
Virgo adalah salah satu zodiak yang paling logis. Itulah sebabnya mereka selalu memiliki rencana cadangan jika hubungan itu sudah mencapai akhirnya dan mereka memutuskan untuk pergi. Mereka paham bahwa berkomitmen dengan seseorang hari ini bukan berarti harus bersama orang itu selamanya.
