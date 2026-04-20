Dea Agustin Adrianingtyas
20 April 2026, 15.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 20 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Virgo bisa bersantai dan menikmati hari bersama teman-teman. Kerja keras dan stres seringkali membebani Virgo. Namun, hari ini Virgo akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan hari yang menyenangkan dan santai bersama teman-teman.

Cobalah membicarakan berbagai topik atau bercanda ringan. Ini akan membuat Virgo merasa rileks dan segar untuk memulai hari berikutnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 20 April 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Sebelum menjalin hubungan asmara dengan orang baru, zodiak Virgo perlu memastikan bahwa dia adalah sosok yang jujur. Terkait karier, buktikan kemampuanmu saat perusahaan mengirim Virgo ke luar negeri untuk urusan bisnis atau proyek baru.

Sementara itu, hindari cuaca yang dingin atau terlalu panas, serta polusi udara karena Virgo cenderung mengalami batuk atau infeksi. Terkait keuangan, saat ini menguntungkan bagi Virgo untuk berinvestasi di industri pasar saham dan teruslah bekerja keras untuk mengembangkan bisnis.

Cinta Virgo

Jika baru-baru ini menemukan pasangan melalui media sosial, Virgo telah banyak berkomunikasi tanpa bertemu langsung. Kemungkinan besar, Virgo akan bertemu orang ini untuk pertama kalinya dan pertemuan ini akan membuahkan hasil. Meskipun terdapat percikan asmara, pastikan bahwa dia adalah sosok yang jujur sebelum Virgo mengambil langkah lebih jauh.

Karier Virgo

Perusahaan mungkin mengirim Virgo ke luar negeri untuk urusan bisnis atau proyek baru. Manfaatkan kesempatan ini dan buktikan kemampuanmu, karena Virgo telah bekerja keras untuk itu. Usaha di luar negeri akan membuahkan hasil, jadi gunakan posisi saat ini untuk keuntungan sendiri.

