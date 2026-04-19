Dea Agustin Adrianingtyas
19 April 2026, 18.13 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 19 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius perlu waspada terhadap orang-orang yang menyimpan perasaan negatif. Jangan memicu kebencian mereka, meskipun sagitarius merasa kesal. Tegakkan kepala dan fokuslah pada tanggung jawabmu. 

Menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman akan membuat sagitarius merasa jauh lebih baik menjelang akhir hari. Ajak mereka menonton film atau makan di restoran, dan mereka akan menyukai sagitarius apa adanya.

Zodiak capricorn akan merasa bahagia, bangga, dan bersyukur. Nikmati momen ini dengan meluangkan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Capricorn mungkin memiliki masa lalu yang sulit, tetapi masa kini dan masa depan tampak secerah matahari.

Sekarang adalah saatnya untuk menuai hasil dari semua kerja keras yang telah capricorn lakukan. Cobalah merayakannya dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 19 April 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius bisa menikmati kisah romantis yang tak terduga selagi masih berlangsung. Terkait karir, sagitarius perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari bawahan di tempat kerja.

Sementara itu, sangat penting untuk memperhatikan asupan gula jika sagitarius memiliki masalah dengan gula darah. Pada ranah keuangan, sagitarius perlu menggunakan insting, penilaian terbaik, dan keberuntungan untuk melakukan perdagangan saham dengan sukses.

Cinta Sagitarius

Jika masih lajang, sagitarius mungkin akan menemukan kisah romantis di tempat yang tak terduga. Namun, ini hanya akan berupa rayuan dan tidak lebih dari itu. Cobalah menikmatinya selagi masih berlangsung.

