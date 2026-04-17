Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 17 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius berhutang budi kepada orang-orang yang menginginkan kehadiranmu. Tetapi, sagitarius tidak bertemu dan meluangkan waktu hari ini karena sedang sibuk dengan hal lain. Sagitarius memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini.

Setelah masa sibuk, kunjungi anggota keluarga atau teman yang sudah lama tidak ditemui, dan tanyakan kabar mereka. Sagitarius tidak akan menyesal telah meluangkan waktu untuk mereka. Pada akhirnya, sagitarius akan menyadari betapa berartinya mereka.

Zodiak capricorn mungkin merasa bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang disayangi. Mereka akan menghargai perhatian yang capricorn tunjukkan kepada mereka. Capricorn mungkin ingin melakukan upaya ekstra untuk membantu mereka.

Perbuatan baik yang capricorn lakukan untuk orang lain akan kembali dalam berbagai bentuk pada tahun-tahun yang akan datang. Capricorn perlu memahami bahwa usaha selalu membuahkan hasil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 17 April 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dalam menyusun acara tunangan yang akan datang dengan pasangan. Terkait karir, waspadalah terhadap rekan kerja yang terus mencoba mengalihkan perhatian sagitarius dari pekerjaan.

Sementara itu, lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi stres, ketegangan fisik, dan nyeri punggung. Pada ranah keuangan, sagitarius perlu menggunakan insting, penilaian terbaik, dan keberuntungan untuk melakukan perdagangan saham dengan sukses.

Cinta Sagitarius