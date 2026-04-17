Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 17 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra dipenuhi dengan sukacita dan pencapaian, karena beberapa hal unik sedang terbuka dan tersedia hari ini. Dedikasi, kerja keras, dan ketekunan libra telah membuahkan hasil. Sehingga, libra pantas mendapatkan penghargaan.
Luangkan waktu sejenak untuk merayakan kesuksesan ini. Kumpulkan semua teman terdekat di satu tempat, dan bersiaplah untuk bersenang-senang bersama mereka.
Kemungkinan, zodiak scorpio akan merasa kesal dan sedih. Namun, penting untuk diingat agar tidak menyembunyikan perasaan di balik senyuman. Cobalah berpikir hati-hati sebelum berbicara, agar zodiak scorpio tidak menyesali apa pun yang dikatakan.
Seberapa pun frustrasinya, jangan meluapkannya atau melakukan sesuatu yang akan disesali. Mencurahkan semua emosi kepada orang yang dicintai atau dipercaya, dapat membantu zodiak scorpio merasa jauh lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 17 April 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Hari ini, kesepakatan mengenai pertunangan atau pernikahan zodiak libra dan pasangan dapat diselesaikan dengan baik. Terkait karir, jangan patah semangat karena hal negatif dan banggalah pada diri sendiri dengan segala pencapaianmu.
Sementara itu, istirahat yang libra lakukan membantu mengurangi ketegangan pada otot dan meningkatkan mobilitas. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk berinvestasi dan mempertimbangkan untuk melakukan donasi.
Cinta Libra
Jika pertunangan atau pernikahan libra telah lama tertunda, hari ini kesepakatan tersebut dapat diselesaikan. Ini adalah hari yang baik untuk melakukan diskusi mengenai pernikahan, karena akan membuahkan hasil yang baik jika diselesaikan saat ini.
