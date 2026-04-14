6 Shio yang Diprediksi Dikelilingi Keberuntungan dan Peluang Kekayaan Besar Mulai 15 April 2026

JawaPos.Com - Pergerakan energi yang mulai terasa sejak pertengahan April membawa suasana berbeda bagi sebagian orang.

Perubahan ini bukan sekadar pergeseran biasa, melainkan fase yang sering dikaitkan dengan datangnya peluang, keberuntungan, dan bahkan peningkatan kondisi finansial secara signifikan.

Dalam astrologi Tionghoa, momen seperti ini sering menjadi titik balik bagi beberapa shio yang sebelumnya mungkin berjalan lambat, namun kini mulai menemukan ritme baru yang lebih menguntungkan.

Bagi mereka yang termasuk dalam shio tertentu, periode ini seperti membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Jalan yang dulu terasa buntu perlahan menunjukkan arah.

Kesempatan yang tampak kecil pun berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang besar jika dimanfaatkan dengan tepat.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam shio yang diprediksi dikelilingi keberuntungan dan peluang kekayaan besar mulai pertengahan atau 15 April 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cepat membaca situasi.

Pada fase ini, kemampuan tersebut menjadi kunci utama dalam menangkap peluang.

Situasi yang awalnya tampak biasa justru bisa berubah menjadi kesempatan emas.

Perubahan kecil dalam lingkungan kerja atau bisnis berpotensi membawa dampak besar.

Mereka yang berani mengambil keputusan dengan perhitungan matang akan merasakan hasilnya dalam waktu relatif singkat.

Rezeki tidak hanya datang dari satu sumber, melainkan bisa muncul dari beberapa arah sekaligus.

2. Shio Naga