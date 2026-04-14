Ramalan Zodiak Leo 14 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak Leo mungkin sedikit cemas dan khawatir karena ada hal-hal yang mengganggu. Carilah kenyamanan dengan orang-orang terdekat dan tersayang.
Bicaralah dengan siapa pun yang dapat dipercaya, dan Leo akan menemukan solusi dalam nasihat mereka untuk menghadapinya dengan tenang. Fase ketidakamanan ini bersifat sementara dan akan segera berlalu. Segalanya akan kembali normal.
Leo harus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dapat memahami emosi dan sangat mencintai Leo. Ini memang ide yang bagus, karena akan membantu Leo mengetahui bahwa terdapat orang-orang yang peduli dan akan bersama kapan pun Leo membutuhkan mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 14 April 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak Leo bisa menggunakan kebersamaan untuk menyampaikan perasaan tulus kepada pasangan. Terkait karir, kemampuan perencanaan dan pelaksanaan tindakan dengan cepat akan membawa hasil positif bagi Leo di tempat kerja.
Sementara itu, berhati-hatilah dan jangan melakukan aktivitas yang membutuhkan kerja fisik berat untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, kuasai semua proyek dan jangan sampai keputusan penting terlewatkan agar Leo tidak mengalami kegagalan dalam mencapai target.
Cinta Leo
Hobi menarik yang Leo dan pasangan miliki akan membantu dalam menikmati kebersamaan hari ini. Melakukan hal-hal bersama juga akan mempererat hubungan.
Manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan perasaan tulus kepada pasangan dan mencegahnya merasa diabaikan. Balasan yang Leo terima akan menjadi bukti yang cukup apakah telah berada di jalur yang benar.
