Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
09 April 2026, 19.52 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 9 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio././Freepik/ natality

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan kesulitan mengikuti rutinitas. Begitu banyak hal yang terjadi akan membuat libra mudah teralihkan perhatiannya dan menjadi tidak terorganisir. 

Untuk meminimalkan masalah lebih lanjut, cobalah untuk beristirahat dan bersantai sebanyak mungkin. Hari ini, carilah cara untuk menjadi lebih inspiratif dan inovatif. Pada hal-hal praktis, libra harus belajar untuk lebih berhati-hati.

Zodiak scorpio akan mendapat tambahan vitalitas dan energi. Ini adalah hari terbaik untuk berkonsentrasi pada tugas penting. Scorpio dapat lebih fokus pada tugas hari ini. Selain itu, scorpio juga akan lebih ambisius untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. 

Ini juga merupakan hari yang tepat untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Hal ini akan meningkatkan ketenangan pikiran, dan scorpio bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi untuk mencapai hal-hal baik dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 9 April 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Perbedaan zodiak libra dan pasangan mulai terselesaikan dan keharmonisan akan perlahan kembali ke dalam hubungan. Terkait karir, pertimbangkan pilihan pekerjaan dengan cermat dan temukan sebuah tawaran yang menguntungkan.

Sementara itu, jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari jika tidak ingin mengalami masalah kulit hari ini. Terkait keuangan, libra akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi karena atasan sangat senang dengan pekerjaan libra.

Cinta Libra

Jika baru-baru ini bertengkar dengan pasangan, libra akan mendapati bahwa perbedaan mulai terselesaikan dan keharmonisan perlahan kembali ke dalam hubungan. Berusahalah keras dalam proses ini, karena hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tetap fokus pada tujuan hubungan jangka panjang dan tetaplah positif.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore