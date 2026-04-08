Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 21.57 WIB

4 Zodiak yang Kurang Nyaman dengan Keintiman Bersama Seseorang, Takut Perasaan Membuat Sikap Mereka Jadi Berubah

Ilustrasi sentuhan yang tidak nyaman/freepik - Image

Ilustrasi sentuhan yang tidak nyaman/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini merasa tidak nyaman saat mereka harus membicarakan topik tentang kedekatan emosional.

Mereka jauh lebih nyaman berdiskusi mengenai topik yang berbobot, dibandingkan membahas soal perasaan.

Mengutip informasi dari laman collective.world/ empat zodiak ini kurang nyaman dengan keintiman saat bersama seseorang. Pilih menghindar daripada jujur soal perasaan.

Gemini adalah zodiak yang lebih suka mengobrol secara intelektual daripada membahas soal perasaan. Keintiman emosional bukanlah keahlian mereka. Bahkan dengan sikapnya yang mudah berubah, mereka bisa kesulitan untuk terbuka secara emosional maupun komitmen pada satu orang. Mereka juga mudah merasa bosan.

Virgo adalah pribadi yang praktis, analitis, dan overthinking. Mereka membutuhkan waktu untuk memproses emosi, sekaligus memastikan apakah mereka bisa mempercayai seseorang dan merasa cukup aman untuk membangun kedekatan emosional.

Capricorn dikenal sebagai sosok yang dingin. Mereka lebih fokus pada karir dan lingkungan sosial dibandingkan perasaan. Mereka cenderung menghargai  keintiman fisik karena takut emosi dapat mengganggu dan memperumit segalanya. Keintiman bukanlah hal yang mereka prioritaskan. 

Aquarius cenderung menjaga jarak secara emosional. Mereka lebih mengutamakan percakapan yang berbobot dibandingkan obrolan hati ke hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
