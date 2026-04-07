4 Zodiak yang Peka Saat Ada yang Berubah dengan Sikap Pasangan Kepada Mereka

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak akan menyadari ada masalah pada pasangannya, kecuali saat dijelaskan secara langsung.
Namun, ada juga zodiak yang bisa langsung menangkap tanda-tandanya. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres bahkan dari perubahan sikap pasangan.
Berikut daftar zodiak yang langsung tahu ada sesuatu yang berubah dari pasangannya.
Virgo
Virgo sangat teliti dan berorientasi pada detail. Saat anda merasa kesal atau mulai ragu di dalam hubungan. Virgo akan merasakan ketegangannya. Mereka akan membicarakan hal itu pada anda. Virgo adalah seorang komunikator yang baik dan percaya bahwa sebagian besar masalah bisa diselesaikan dengan keterbukaan dan kedewasaan.
Cancer
Cancer adalah zodiak yang sensitif. Mereka mudah tersentuh dengan hal-hal kecil. Cancer bisa langsung berpikir bahwa anda tidak lagi peduli. Perubahan kecil, bisa membuat cancer menarik kesimpulan yang sama. Mereka membutuhkan kepastian terus menerus bahwa hubungan berjalan baik.
Capricorn
Capricorn lebih mengandalkan logika daripada perasaan, sehingga emosi tidak menghalangi mereka melihat situasi dengan jelas. Mereka mulai menyusun potongan-potongan informasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi
Scorpio
Saat pasangannya tiba-tiba sulit meluangkan waktu atau mulai memberi jawaban singkat, scorpio akan langsung menyadarinya. Mereka akan merasa ada sesuatu yang anda sembunyikan atau anda sedang meninggalkan mereka. Lebih baik jujur sejak awal dengan scorpio. Jika mereka menemukan masalah sendiri, mereka cenderung berpikir ke skenario terburuk.
