Shania Vivi Armylia Putri
07 April 2026, 20.56 WIB

4 Zodiak yang Peka Saat Ada yang Berubah dengan Sikap Pasangan Kepada Mereka

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak akan menyadari ada masalah pada pasangannya, kecuali saat dijelaskan secara langsung.

Namun, ada juga zodiak yang bisa langsung menangkap tanda-tandanya. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres bahkan dari perubahan sikap pasangan.

Berikut daftar zodiak yang langsung tahu ada sesuatu yang berubah dari pasangannya. 

Virgo sangat teliti dan berorientasi pada detail. Saat anda merasa kesal atau mulai ragu di dalam hubungan. Virgo akan merasakan ketegangannya. Mereka akan membicarakan hal itu pada anda. Virgo adalah seorang komunikator yang baik dan percaya bahwa sebagian besar masalah bisa diselesaikan dengan keterbukaan dan kedewasaan.

Cancer adalah zodiak yang sensitif. Mereka mudah tersentuh dengan hal-hal kecil. Cancer bisa langsung berpikir bahwa anda tidak lagi peduli. Perubahan kecil, bisa membuat cancer menarik kesimpulan yang sama. Mereka membutuhkan kepastian terus menerus bahwa hubungan berjalan baik.

Capricorn lebih mengandalkan logika daripada perasaan, sehingga emosi tidak menghalangi mereka melihat situasi dengan jelas. Mereka mulai menyusun potongan-potongan informasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi

Saat pasangannya tiba-tiba sulit meluangkan waktu atau mulai memberi jawaban singkat, scorpio akan langsung menyadarinya. Mereka akan merasa ada sesuatu yang anda sembunyikan atau anda sedang meninggalkan mereka. Lebih baik jujur sejak awal dengan scorpio. Jika mereka menemukan masalah sendiri, mereka cenderung berpikir ke skenario terburuk. 

Artikel Terkait
Hati-Hati! Ini 5 Kalimat Sepele yang Tanpa Disadari Perlahan bisa Merusak Hubungan dengan Pasangan - Image
Kepribadian

Hati-Hati! Ini 5 Kalimat Sepele yang Tanpa Disadari Perlahan bisa Merusak Hubungan dengan Pasangan

10 April 2026, 20.35 WIB

5 Masalah dengan Pasangan yang Dianggap Normal, Padahal Tanda Bahaya Serius: Jangan Sampai Diabaikan! - Image
Lifestyle

5 Masalah dengan Pasangan yang Dianggap Normal, Padahal Tanda Bahaya Serius: Jangan Sampai Diabaikan!

09 April 2026, 17.06 WIB

10 Peringatan Dini Bahwa Anda Berpacaran dengan Seseorang yang Tidak Benar-benar Berkomitmen Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

10 Peringatan Dini Bahwa Anda Berpacaran dengan Seseorang yang Tidak Benar-benar Berkomitmen Menurut Psikologi

08 April 2026, 14.36 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

