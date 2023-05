Promosi Pariwisata, Menparekraf Jajaki Kolaborasi Wonderful Indonesia-Manchester United

JawaPos.com – Promosi pariwisata Indonesia ke dunia internasional dilakukan dengan berbagai cara. Melalui Wonderful Indonesia, national branding pemerintah dalam meningkatkan citra pariwisata, dijajaki kerja sama dengan klub legendaris asal Inggris Manchester United.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pihaknya telah menggelar diskusi secara online dengan Molly Stires selaku partnership manager Manchester United.

Dalam kesempatan itu dibahas bagaimana peluang kolaborasi kerja sama Wonderful Indonesia dengan Manchester United. Khususnya untuk menjadi official principal partner. ”Kami sama-sama lagi menjajaki dan ini masih tahap awal. Jadi harus sabar. Apalagi, Manchester United ini salah satu brand olahraga yang paling terkenal,” ungkapnya kemarin (9/5).

Berdasar Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), Indonesia dengan brand Wonderful Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 140 negara. Mengungguli negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam. Meski begitu, brand Wonderful Indonesia tetap harus ditingkatkan di kancah internasional.

”Karena itu, kolaborasi ini menjadi brand strategi pariwisata kita untuk bekerja secara optimal. Kita harus tingkatkan Wonderful Indonesia agar memiliki equity yang lebih kuat,” papar mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.

Untuk saat ini, kata Sandi, pihaknya masih menjajaki bentuk potensi kerja sama dengan Manchester United. Jika hal itu dapat terwujud, tentu akan terbuka peluang lebih luas untuk dapat meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia ke mata dunia internasional.

Namun, sejalan dengan besarnya brand Manchester United, tentu akan dibutuhkan investasi yang cukup besar. Sehingga harus disikapi dengan bijaksana. ”Manchester United dikenal sebagai the most popular team on the planet dengan jumlah fans dan pengikut sebanyak 1,1 miliar serta memiliki 2,8 miliar social engagements di 2021–2022,” ungkapnya.

Selain menjajaki kerja sama dengan Manchester United, pihaknya turut mempromosikan brand Wonderful Indonesia pada ajang Arabian Travel Mart (ATM) Dubai 2023 yang berlangsung pada 1–4 Mei. Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan Wonderful Indonesia Corner di Wafi City Mall Dubai. ”Yang membanggakan, pendirian ini tanpa anggaran,” ungkap dia.

Bahkan, lanjut Sandi, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga melaksanakan penandatanganan MoU dengan Emirates Airline. Itu dilakukan untuk menjajaki kemungkinan bekerja sama dalam kegiatan promosi pariwisata Indonesia dengan menggunakan jaringan Emirates. ”Akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman sehingga dapat mencapai target kunjungan nasional sebesar 8,5 juta di 2023,” katanya. (gih/c9/fal)