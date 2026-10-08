Bogor Bukan Cuma Puncak dan Sentul, Ini 3 Hidden Gem yang Bisa Jadi Pilihan Liburan

JawaPos.com - Kabupaten Bogor selama ini lebih dikenal lewat kawasan Puncak dan Sentul yang menjadi tujuan favorit untuk menghabiskan akhir pekan. Namun, di balik dua destinasi tersebut, masih banyak tempat wisata yang menawarkan suasana lebih tenang dan alami.

Tiga di antaranya adalah Desa Malasari, Situ Rawa Gede, dan Gua Gudawang. Ketiganya berada di wilayah berbeda dan menawarkan pengalaman wisata yang cukup beragam, mulai dari menikmati lanskap pegunungan hingga menjelajah gua.

Bagi wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda, ketiga destinasi tersebut bisa menjadi alternatif untuk keluar dari kawasan wisata Bogor yang sudah ramai.

Kreator konten lokal Kuta Udaya Wangsa bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor turut menyoroti sejumlah destinasi yang berada di sisi lain Kabupaten Bogor.

Lokasinya memang tidak sedekat Puncak dari Jakarta dan sekitarnya. Namun, perjalanan yang lebih jauh bisa terbayar dengan suasana alam yang relatif masih asri.

Berikut tiga hidden gem di Bogor yang bisa masuk daftar tujuan wisata:

1. Desa Malasari, Nanggung

Desa Malasari berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, di kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Kawasan ini menawarkan lanskap pedesaan dengan hamparan sawah bertingkat, perbukitan, serta udara pegunungan yang sejuk.

Suasana tersebut membuat Desa Malasari cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam sekaligus mengenal kehidupan masyarakat pedesaan.